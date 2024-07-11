Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
ГоловнаКультура

Актор популярного серіалу 80-х “Альф” Бенджі Грегорі помер у віці 46 років

Бенджі Грегорі знайшли мертвим 13 червня у власному автомобілі біля службової собаки. За словами сестри, він заснув у машині та помер від теплового удару. Відомо, що чоловік страждав від біполярного розладу і депресії. 

Актор популярного серіалу 80-х “Альф” Бенджі Грегорі помер у віці 46 років
актор Бенджі Грегорі
Фото: скриншот

У віці 46 років помер Бенджі Грегорі, який у дитинстві знімався в популярному телесеріалі 80-х років “Альф”, повідомляє The New York Times. 

Його смерть підтвердила його сестра Ребекка Пфафінгер (Rebecca Pfaffinger), яка повідомила, що офіційна причина смерті ще не встановлена.

За її словами, Бенджі Грегорі та його службового собаку Ханса знайшли мертвими в його машині 13 червня на стоянці банку в місті Пеорія, штат Аризона. Вона повідомила у Facebook, що він заснув у машині та помер від теплового удару.

Бенджі Грегорі був найбільш відомий своєю роллю Брайана Таннера у серіалі “Альф”, ситком NBC, прем’єра якого відбулася у вересні 1986 року, коли йому було 8 років.

Крім серіалу “Альф”, Бенджі Грегорі взяв участь в низці інших шоу 1980-х, зокрема «The A-Team», «Punky Brewster» і «Amazing Stories».

Також він знімався у фільмах — комедія «Jumpin’ Jack Flash» 1986 року про самотнього програміста на Мангеттені із Вупі Голдберг, і анімаційний фільм «Once Upon a Forest» 1993 року.

Зрештою він залишив акторство в 2004 році став помічником аерографа ВМС США.

За словами його сестри, він жив із біполярним розладом і депресією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies