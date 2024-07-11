Бенджі Грегорі знайшли мертвим 13 червня у власному автомобілі біля службової собаки. За словами сестри, він заснув у машині та помер від теплового удару. Відомо, що чоловік страждав від біполярного розладу і депресії.

У віці 46 років помер Бенджі Грегорі, який у дитинстві знімався в популярному телесеріалі 80-х років “Альф”, повідомляє The New York Times.

Його смерть підтвердила його сестра Ребекка Пфафінгер (Rebecca Pfaffinger), яка повідомила, що офіційна причина смерті ще не встановлена.

За її словами, Бенджі Грегорі та його службового собаку Ханса знайшли мертвими в його машині 13 червня на стоянці банку в місті Пеорія, штат Аризона. Вона повідомила у Facebook, що він заснув у машині та помер від теплового удару.

Бенджі Грегорі був найбільш відомий своєю роллю Брайана Таннера у серіалі “Альф”, ситком NBC, прем’єра якого відбулася у вересні 1986 року, коли йому було 8 років.

Крім серіалу “Альф”, Бенджі Грегорі взяв участь в низці інших шоу 1980-х, зокрема «The A-Team», «Punky Brewster» і «Amazing Stories».

Також він знімався у фільмах — комедія «Jumpin’ Jack Flash» 1986 року про самотнього програміста на Мангеттені із Вупі Голдберг, і анімаційний фільм «Once Upon a Forest» 1993 року.

Зрештою він залишив акторство в 2004 році став помічником аерографа ВМС США.

За словами його сестри, він жив із біполярним розладом і депресією.