Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Кабмін звільнив з посади голову Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, Марина Кудерчук більше не керуватиме Держкіно. Наразі тимчасово виконуватиме обов'язки керівника Юлія Шевчук.
- Раніше кіноспільнота неодноразово закликала до відставки Марини Кудерчук, яка своїми діями та вчинками руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України в світі.
- Кудерчук очолила Держкіно у січні 2020 року. Перед цим вона працювала заступницею голова Запорізької ОДА, а з 2017-го - в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі. Спочатку на посаді заступниці директора, після т.в.о. керівниці, а потім і в статусі директорки.
- Повноваження Ради з державної підтримки кінематографії, яку обирають на два роки, 7 березня 2023 року були подовжені постановою Кабінету Міністрів на прохання Держкіно; 2 листопада 2023 Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України і визнав рішення про продовження повноважень Ради з державної підтримки кінематографії незаконним.
- До речі, стратегія розвитку кіно до 2027 року, яку Держкіно неодноразово намагалося затвердити на засіданнях Кабінету Міністрів, так і не була прийнята через незадовільну оцінку галузі і порушення процедур; кіноспільнота виступила проти її затвердження;