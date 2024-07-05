Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Кабмін звільнив з посади голову Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Марина Кудерчук більше не керуватиме Держкіно. Наразі тимчасово виконуватиме обов'язки керівника Юлія Шевчук.