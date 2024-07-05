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Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Виконуватиме обов'язки наразі Юлія Шевчук.

Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно
Марина Кудерчук
Фото: Укрінформ

Кабмін звільнив з посади голову Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Марина Кудерчук більше не керуватиме Держкіно. Наразі тимчасово виконуватиме обов'язки керівника Юлія Шевчук.

  • Раніше кіноспільнота неодноразово закликала до відставки Марини Кудерчук, яка своїми діями та вчинками руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України в світі.
  • Кудерчук очолила Держкіно у січні 2020 року. Перед цим вона працювала заступницею голова Запорізької ОДА, а з 2017-го - в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі. Спочатку на посаді заступниці директора, після т.в.о. керівниці, а потім і в статусі директорки.
  • Повноваження Ради з державної підтримки кінематографії, яку обирають на два роки, 7 березня 2023 року були подовжені постановою Кабінету Міністрів на прохання Держкіно; 2 листопада 2023 Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України і визнав рішення про продовження повноважень Ради з державної підтримки кінематографії незаконним.
  • До речі, стратегія розвитку кіно до 2027 року, яку Держкіно неодноразово намагалося затвердити на засіданнях Кабінету Міністрів, так і не була прийнята через незадовільну оцінку галузі і порушення процедур; кіноспільнота виступила проти її затвердження;
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