На галявині Протасового Яру в Києві 5 липня пройде безкоштовний показ фільму “20 днів в Маріуполі”

Показ пройде в день народження загиблого захисника України Романа Ратушного. Серед іншого, Роман Ратушний був відомий боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр. Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ.

У п’ятницю, 5 липня, в день народження Романа Ратушного відбудеться показ документального фільму “20 днів в Маріуполі” – про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це LB.ua повідомили організатори події.

Фільм створений українською командою у складі воєнного кореспондента, відеографа AP, режисера Мстислава Чернова, фотокореспондента Євгена Малолєтки та продюсерки Василиси Степаненко. Фільм здобув «Оскар» у 2024 році в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» і став першим фільмом-переможцем від України.

“Кінопокази на Протасі” продовжують традиції, започатковані Романом Ратушним. Роман був активістом, лідером, який обʼєднав і згуртував місцеву громаду в боротьбі за зелену зону Київської історичної місцевості Протасів яр. Він воював, був розвідником 93 ОМбр «Холодний яр», загинув на фронті 8-го червня 2022 року.

Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ.

Програма вечора 5 липня:

20.00 Початок. Вступне слово від голови ГО «Захистимо Протасів яр» Юлії Бартле.

20:15 Показ фільму-нарису “Роман Ратушний. Вільна людина” режисер: Mishel Lades, презентованого минулого року на фестивалі «Протасів яр» памʼяті Романа Ратушного.

20:30 Зустріч з учасниками подій в Маріуполі навесні 2022 року, які приїдуть з фронту.

Михайло Вершинін - майор поліції, що повернувшись з полону, наразі воює на Сході. Начальник управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції

Позивний "Остап" - майор НГУ, що повернувшись з полону наразі воює в 12 бригади НГУ «Азов». На час оборони Маріуполя командир бойової групи повітряної розвідки полку "Азову".

Аліна Козицька - Голова ГО «ЯМаріуполь.Молодь», голова Молодіжної ради Маріуполя

Людмила Васковська - лікар анестезіолог обласної лікарні м. Маріуполь, одна з героїнь документального фільму.

21:10 «20 днів в Маріуполі»

Подія традиційно відбудеться на галявині Протасового яру під нижньою АЗС WOG (розташування на карті). Вхід на кінопоказ безкоштовний.