У КМВА кажуть, що заява Лубінця про використання сиріт для виїзду за кордон "ґрунтується на припущеннях"

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо використання київськими посадовцями дітей-сиріт для незаконного виїзду за кордон.
Про це йдеться на сайті адміністрації із посиланням на Службу у справах дітей та сім’ї КМВА.
"Інформація, опублікована Уповноваженим Верховної ради з прав людини в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами", – зазначено у повідомленні.
У КМВА зазначили, що всього із столиці евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт.
"У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання", – прокоментували в Службі.
Вони додали, що провели переговори із німецьким урядом самостійно та евакуювали дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн – Вестфалія.
У Службі пояснили, що вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації не могли бути евакуйовані без професійного супроводу, тому сформували групу осіб, які мали досвід роботи в дитячих колективах та навички для супроводу.
Як йдеться у повідомленні, питання утримання і виховання дітей в Німеччині перебувало та продовжує перебувати на контролі мера міста Вупперталь та київського міського голови.
Також у КМВА назвали заяву Уповноваженого про схему для виїзду з акордон та ухиляння родичів чиновників "абсолютно маніпулятивною та необґрунтованою".
Що передувало
- Лубінець заявив, що під час моніторингових візитів працівники Офісу Омбудсмана випадково виявили, що посадовці служби у справах дітей та сім’ї Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон.
- Йшлося про те, що у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.
- Проте, за словами Лубінця, серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.
- Сьогодні, 4 липня, прокуратура повідомила, що розпочала кримінальне провадження для перевірки цієї заяви.