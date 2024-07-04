У КМВА кажуть, що заява Лубінця про використання сиріт для виїзду за кордон "ґрунтується на припущеннях"

Київська міська військова адміністрація вважає, що заява Уповноваженого не підтведжується фактами.

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо використання київськими посадовцями дітей-сиріт для незаконного виїзду за кордон.

Про це йдеться на сайті адміністрації із посиланням на Службу у справах дітей та сім’ї КМВА.

"Інформація, опублікована Уповноваженим Верховної ради з прав людини в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами", – зазначено у повідомленні.

У КМВА зазначили, що всього із столиці евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт.

"У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання", – прокоментували в Службі.

Вони додали, що провели переговори із німецьким урядом самостійно та евакуювали дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн – Вестфалія.

У Службі пояснили, що вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації не могли бути евакуйовані без професійного супроводу, тому сформували групу осіб, які мали досвід роботи в дитячих колективах та навички для супроводу.

Як йдеться у повідомленні, питання утримання і виховання дітей в Німеччині перебувало та продовжує перебувати на контролі мера міста Вупперталь та київського міського голови.

Також у КМВА назвали заяву Уповноваженого про схему для виїзду з акордон та ухиляння родичів чиновників "абсолютно маніпулятивною та необґрунтованою".

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