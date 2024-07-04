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На Закарпатті затримали двох псевдоволонтерів, один із яких є прихильником РФ

Прикордонникам "волонтери" пред'явили фальшиві посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

На Закарпатті затримали двох псевдоволонтерів, один із яких є прихильником РФ
Затримані псевдоволонтери
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області викрили та затримали двох псевдоблагодійників, жителів Одещини та Полтавщини, які привласнювали зібрані на лікування дітей кошти. Один із них чекав на прихід окупантів.

Про це повідомили у ДПСУ. 

"Фольксваген", яким їхали "волонтери", зупинив наряд на контрольному посту, розташованому на околиці населеного пункту Теково. На неодноразові вимоги прикордонників водій відмовився надати свій транспортний засіб для огляду, натомість, як підставу для безперешкодного проїзду через контрольні пости, пред’явив посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і пасажир. Як з’ясували згодом прикордонники, надані документи є повністю сфальшованими.

Під час подальшого огляду, до якого долучилися співробітники оперативно-розшукового відділу «Дякове», у чоловіків також виявили посвідчення про належність до одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо. 

Виявилося, що «благодійники» займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів, а в подальшому 80 % від зібраних коштів забирали собі, а решта 20 %, за словами чоловіків, могли бути використанні для надання допомоги комусь із хворих.

Крім того, в телефоні одесита оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу Росії у війні проти України.

Один із затриманих псевдоволонтерів чекав на РФ
Фото: ДПСУ
Один із затриманих псевдоволонтерів чекав на РФ

До місця події прикордонники викликали співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.

"Про факт виявлення у діях псевдо благодійників ознак злочинів, передбачених ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 ККУ (Шахрайство) прикордонники направили повідомлення до Нацполіції", – зазачили у ДПСУ. 

У Києві псевдоволонтери зібрали 5 млн гривень начебто для дітей, які постраждали через війну. 

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