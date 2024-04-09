У Києві псевдоволонтери зібрали 5 млн гривень начебто для дітей

Повідомлено про підозру трьом членам групи, які заволоділи грошима, зібраними від імені благодійного фонду начебто на потреби постраждалих від війни дітей (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Встановлено, що учасники схеми зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр, оператори якого здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.
Зловмисники запевняли благодійників, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Втім, зібрані гроші вони розподіляли між собою, а для маскування іноді переказували незначну частину на благодійність.
За даними слідства, з квітня 2022 року по червень 2023 року учасники угруповання привласнили близько 5 млн гривень пожертв.
- За даними НБУ, в 2023 році кількість незаконних дій з платіжними картками зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків клієнтів становила майже 833 млн гривень, це - на 73% більше, ніж у 2022 році.
- У 2022 році українці продовжили активно використовувати платіжні картки для безготівкових розрахунків. За даними НБУ, сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік зросла на 46% і складала 481 млн гривень.
- У травні минулого року Нацпол викрив понад пів сотні шахраїв, які привласнили майже 15 млн грн із рахунків українців. До спецоперації залучили понад 500 співробітників НПУ.