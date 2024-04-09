Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Росія вдарила по Сумах і області. Є загибла і поранені (доповнено)
Росія вдарила по Сумах і області. Є загибла і поранені (доповнено)
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території двох країн щодо можливої закупівлі зброї за завищеними цінами

НАБУ зазначає, що чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.

НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території двох країн щодо можливої закупівлі зброї за завищеними цінами
Фото: НАБУ

Сьогодні, 9 квітня, на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). 

Відомство зазначає, що це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги. 

Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.

Нещодавно НАБУ і САП викрили трьох осіб, які завдали 3,2 млн грн збитків ключовому оборонному держпідприємству. Під час слідства антикорупційні органи України зверталися по міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies