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У Полтавській області затримали торгівця платами до ЗРК "С-300"

Правоохоронці вилучили тротилові шашки, світлошумові гранати, понад 40 електронних плат до зенітно-ракетної системи "С-300".

У Полтавській області затримали торгівця платами до ЗРК "С-300"
Фото: Національна поліція України

Поліція Полтавщини викрила канал збуту зброї, боєприпасів та електронних плат для зенітно-ракетних комплексів "С-300".

Про це ідеться у повідомленні Національної поліції України.

В організації незаконного "бізнесу" слідчі поліції підозрюють 46-річного мешканця Харкова.

Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили понад 13,5 тисяч набоїв різного калібру, автомат "Калашникова", пістолет "Макарова", понад десяток корпусів від різних гранат та близько 20 підривачів до них.

Серед вилученого також тротилові шашки, світлошумові гранати, понад 40 електронних плат до зенітно-ракетної системи "С-300"  і понад 8000 євро, $5000 та близько 50 000 гривень.

Чоловікові повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами та обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Фото: Національна поліція України

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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