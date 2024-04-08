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Ексмедсестра із Полтавщини торгувала "білими квитками" за 200 тисяч гривень

40-річна жінка пропонувала "оформити" другу групу інвалідності чоловікам, які не хотіли йти служити до ЗСУ.

Ексмедсестра із Полтавщини торгувала "білими квитками" за 200 тисяч гривень
Ексмедсестра продавала "білі квитки" по 200 тис
Фото: Нацполіція

Викрили "на гарячому" і затримали 40-річну колишню медсестру одного із медичних закладів Полтавської області, яка організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації. З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень. 

Про це повідомили у Національній поліції. 

"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили інформацію про незаконні оборудки 40-річної жінки, яка в минулому працювала медичною сестрою в одній з лікарень Полтави. Вона, пропонуючи вплинути на лікарів, гарантувала оформлення другої групи інвалідності. В обмін за таку послугу жінка отримувала 200 тисяч гривень. З’ясувалося, що серед "фіктивних" людей з інвалідністю були і ухилянти", –зазначили правоохоронці. 

Медсестра, яка організувала схему
Фото: Нацполіція
Медсестра, яка організувала схему

Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали зловмисницю після передачі їй другої частини грошей – 185 тисяч гривень. Речові докази вилучили.

ЖІнці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років за ґратами. Триває слідство.

У березні СБУ заявила про викриття нових схем для ухилянтів. Серед фігурантів – троє посадовців медзакладів та адвокатка. Слідство встановило, що організатори оборудок продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу. Вартість підробки становила до 16 тисяч доларів.

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