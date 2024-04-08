Ексмедсестра із Полтавщини торгувала "білими квитками" за 200 тисяч гривень

40-річна жінка пропонувала "оформити" другу групу інвалідності чоловікам, які не хотіли йти служити до ЗСУ.

Викрили "на гарячому" і затримали 40-річну колишню медсестру одного із медичних закладів Полтавської області, яка організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації. З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили інформацію про незаконні оборудки 40-річної жінки, яка в минулому працювала медичною сестрою в одній з лікарень Полтави. Вона, пропонуючи вплинути на лікарів, гарантувала оформлення другої групи інвалідності. В обмін за таку послугу жінка отримувала 200 тисяч гривень. З’ясувалося, що серед "фіктивних" людей з інвалідністю були і ухилянти", –зазначили правоохоронці.

Фото: Нацполіція Медсестра, яка організувала схему

Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали зловмисницю після передачі їй другої частини грошей – 185 тисяч гривень. Речові докази вилучили.

ЖІнці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років за ґратами. Триває слідство.

У березні СБУ заявила про викриття нових схем для ухилянтів. Серед фігурантів – троє посадовців медзакладів та адвокатка. Слідство встановило, що організатори оборудок продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу. Вартість підробки становила до 16 тисяч доларів.