Слідство встановило, що організатори оборудок продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу. Вартість підробки становила до 16 тисяч доларів.

Служба безпеки України повідомила, що заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

Вартість підробки становила до 16 тисяч доларів.

Так, на Миколаївщині нейтралізовано злочинну групу, що торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я. Серед фігурантів – очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця – посадовиця лікарні.

Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка «підтверджувала діагнози» втікачів та призначала їм групи інвалідності.

Таким чином понад 15 ухилянтів планували використати це для виїзду до ЄС, але співробітники Служби безпеки запобігли втечі.

На Полтавщині викрито місцеву адвокатку, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти «вирішення питання». Перший спосіб – надавала їм сфабриковані висновки ВЛК, другий – вносила до інформаційної системи «Шлях» для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

На Хмельниччині ліквідовано ще одну схему нелегальної міграції за кордон. До її організації причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про «погане здоров’я».

На Прикарпатті затримано ділка, який «відмазував» ухилянтів від мобілізації. Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.

У Львові ліквідовано ще один канал втечі за кордон, що діяв під виглядом вантажних перевезень. Під час комплексних заходів затримано ділка, який оформлював своїх клієнтів водіями благодійного фонду.

На початку березня керівник МОЗ розпорядився провести перевірки всіх ВЛК у Києві. Ляшко додав, що міністерство має важелі впливу не на всі проблеми, тому співпрацюватиме з правоохоронцями і військовими адміністраціями.