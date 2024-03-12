Блок НАТО має бути сміливим і залишатися відкритим для подальшого розширення, − Дуда

Блок НАТО сьогодні має бути настільки ж сміливим і безкомпромісним у своїх діях, як і 25 років тому, і залишатися відкритим для подальшого розширення.
Про це йдеться у колонці президента Польщі Анджея Дуди у газеті The Washington Post.
Згадуючи вступ Польщі до НАТО, Дуда відзначив далекоглядність лідерів того часу.
“Четверте розширення альянсу в 1999 році стало знаменною подією, яку можна порівняти зі вступом Західної Німеччини до НАТО в 1955 році. В обох випадках Москва виступала проти цього рішення; однак лідери альянсу залишалися непохитними у своїй рішучості. В обох випадках відбулася довготривала стабілізація європейської архітектури безпеки”, − підкреслив він.
Дуда дає, що відсутність єдності на саміті НАТО у квітні 2008 року зробила марними зусилля Польщі, інших країн нашого регіону та дипломатію США: Україні та Грузії не було надано чіткого шляху до членства.
“Це зробило ці дві країни вразливими для російської агресії: Росія вторглася в Грузію лише через кілька місяців після саміту та напала на український Кримський півострів і Донбас у 2014 році”, − каже очільник Польщі.
Він зазначає, що це сумна сторінка в історії НАТО, яка дає важливий урок на майбутнє. Дуда також привітав вступ до блоку Фінляндії та Швеції.
“Альянсу сьогодні потрібна єдність, єдність і ще раз єдність. Члени НАТО повинні разом працювати над майбутнім альянсу, своїми інвестиціями в безпеку та спільною стратегією підтримки України”, − йдеться у колонці.
На думку Дуди, липневий саміт у Вашингтоні, присвячений 75-річчю НАТО, принесе важливі рішення щодо цього.
“Польща вірить, що НАТО є головною глобальною опорою безпеки, спільнотою вільних націй, заснованих на універсальних цінностях. Ми віримо в принцип солідарності: “Один за всіх і всі за одного”. Польща вважає, що ця сила, яка випливає з єдності, не може зрівнятися з жодною агресивною силою”, − додає президент східноєвропейської країни.
- У звіті Brand Ukraine йдеться про зростання серед союзників рівня підтримки вступу України до Альянсу з 58 до 61%. Лідером підтримки знову є Португалія. Найменше вступ України до блоку підтримує Німеччина (45%).
- У лютому представник Держепу США Деніел Сайзек заявив, що запрошувати Україну в НАТО цьогоріч не будуть.
- Зі свого боку, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну все ж варто було б запросити до Альянсу на певному етапі.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна заслуговує запрошення вже на саміті у Вашингтоні.