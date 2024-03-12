Блок НАТО має бути сміливим і залишатися відкритим для подальшого розширення, − Дуда

Члени Альянсу мають працювати над спільною стратегією підтримки України. На думку президента Польщі, липневий саміт у Вашингтоні, присвячений 75-річчю НАТО, принесе важливі рішення щодо цього.

Блок НАТО сьогодні має бути настільки ж сміливим і безкомпромісним у своїх діях, як і 25 років тому, і залишатися відкритим для подальшого розширення.

Про це йдеться у колонці президента Польщі Анджея Дуди у газеті The Washington Post.

Згадуючи вступ Польщі до НАТО, Дуда відзначив далекоглядність лідерів того часу.

“Четверте розширення альянсу в 1999 році стало знаменною подією, яку можна порівняти зі вступом Західної Німеччини до НАТО в 1955 році. В обох випадках Москва виступала проти цього рішення; однак лідери альянсу залишалися непохитними у своїй рішучості. В обох випадках відбулася довготривала стабілізація європейської архітектури безпеки”, − підкреслив він.

Дуда дає, що відсутність єдності на саміті НАТО у квітні 2008 року зробила марними зусилля Польщі, інших країн нашого регіону та дипломатію США: Україні та Грузії не було надано чіткого шляху до членства.

“Це зробило ці дві країни вразливими для російської агресії: Росія вторглася в Грузію лише через кілька місяців після саміту та напала на український Кримський півострів і Донбас у 2014 році”, − каже очільник Польщі.

Він зазначає, що це сумна сторінка в історії НАТО, яка дає важливий урок на майбутнє. Дуда також привітав вступ до блоку Фінляндії та Швеції.

“Альянсу сьогодні потрібна єдність, єдність і ще раз єдність. Члени НАТО повинні разом працювати над майбутнім альянсу, своїми інвестиціями в безпеку та спільною стратегією підтримки України”, − йдеться у колонці.

На думку Дуди, липневий саміт у Вашингтоні, присвячений 75-річчю НАТО, принесе важливі рішення щодо цього.

“Польща вірить, що НАТО є головною глобальною опорою безпеки, спільнотою вільних націй, заснованих на універсальних цінностях. Ми віримо в принцип солідарності: “Один за всіх і всі за одного”. Польща вважає, що ця сила, яка випливає з єдності, не може зрівнятися з жодною агресивною силою”, − додає президент східноєвропейської країни.