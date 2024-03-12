Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
ГоловнаСуспільствоВійна

Блок НАТО має бути сміливим і залишатися відкритим для подальшого розширення, − Дуда

Члени Альянсу мають працювати над спільною стратегією підтримки України. На думку президента Польщі, липневий саміт у Вашингтоні, присвячений 75-річчю НАТО, принесе важливі рішення щодо цього.

Блок НАТО має бути сміливим і залишатися відкритим для подальшого розширення, − Дуда
Фото: EPA/UPG

Блок НАТО сьогодні має бути настільки ж сміливим і безкомпромісним у своїх діях, як і 25 років тому, і залишатися відкритим для подальшого розширення.

Про це йдеться у колонці президента Польщі Анджея Дуди у газеті The Washington Post.

Згадуючи вступ Польщі до НАТО, Дуда відзначив далекоглядність лідерів того часу. 

“Четверте розширення альянсу в 1999 році стало знаменною подією, яку можна порівняти зі вступом Західної Німеччини до НАТО в 1955 році. В обох випадках Москва виступала проти цього рішення; однак лідери альянсу залишалися непохитними у своїй рішучості. В обох випадках відбулася довготривала стабілізація європейської архітектури безпеки”, − підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Дуда дає, що відсутність єдності на саміті НАТО у квітні 2008 року зробила марними зусилля Польщі, інших країн нашого регіону та дипломатію США: Україні та Грузії не було надано чіткого шляху до членства. 

“Це зробило ці дві країни вразливими для російської агресії: Росія вторглася в Грузію лише через кілька місяців після саміту та напала на український Кримський півострів і Донбас у 2014 році”, − каже очільник Польщі.

Він зазначає, що це сумна сторінка в історії НАТО, яка дає важливий урок на майбутнє. Дуда також привітав вступ до блоку Фінляндії та Швеції.

“Альянсу сьогодні потрібна єдність, єдність і ще раз єдність. Члени НАТО повинні разом працювати над майбутнім альянсу, своїми інвестиціями в безпеку та спільною стратегією підтримки України”, − йдеться у колонці.

На думку Дуди, липневий саміт у Вашингтоні, присвячений 75-річчю НАТО, принесе важливі рішення щодо цього.

“Польща вірить, що НАТО є головною глобальною опорою безпеки, спільнотою вільних націй, заснованих на універсальних цінностях. Ми віримо в принцип солідарності: “Один за всіх і всі за одного”. Польща вважає, що ця сила, яка випливає з єдності, не може зрівнятися з жодною агресивною силою”, − додає президент східноєвропейської країни.

  • У звіті Brand Ukraine йдеться про зростання серед союзників рівня підтримки вступу України до Альянсу з 58 до 61%. Лідером підтримки знову є Португалія. Найменше вступ України до блоку підтримує Німеччина (45%).
  • У лютому представник Держепу США Деніел Сайзек заявив, що запрошувати Україну в НАТО цьогоріч не будуть
  • Зі свого боку, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну все ж варто було б запросити до Альянсу на певному етапі.  
  • Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна заслуговує запрошення вже на саміті у Вашингтоні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies