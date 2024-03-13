У Харківській області викрили жінку, яка "зливала" окупантам бойові позиції Сил оброни, наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ напередодні звільнення області. Ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області.
Про це повідомили в СБУ.
"З червня до вересня 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку", – зазначили у спецслужбі.
Крім того, жінка "звітувала" про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.
Для збору інформації зрадниця обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони.
Потім відповідні координати з текстовим описом відправляла "зв’язковому" російської розвідки.
"Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного "мвс рф" у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора", – йдеться у повідомленні.
Згодом ці відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося.
Зазначається, що після звільнення Харківщини фігурантка "залягла на дно" у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором.
"Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали", – повідомили у відомстві.
Під час обшуку за місцем затримання зрадниці вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
- У Гайсині на Вінничині затримали ворожу агентку, яка виявилася дружиною колишнього функціонера Партії регіонів. Той до 2015 року очолював місцеву райраду. Зрадниця збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії.
- СБУ заявила про викриття ексчиновників, які допомагали окупантам обстрілювати газові мережі Харківщини. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
- Реальні тюремні терміни отримали троє зрадників, які "здавали" ворожій армії місця дислокації та переміщення українських військових. Інформаторів викрили навесні 2022 року та восени 2023 року.