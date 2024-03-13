Зрадниці загрожує до 12 років за ґратами.

У Харківській області викрили жінку, яка "зливала" окупантам бойові позиції Сил оброни, наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ напередодні звільнення області. Ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області.

Про це повідомили в СБУ.

"З червня до вересня 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку", – зазначили у спецслужбі.

Крім того, жінка "звітувала" про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Для збору інформації зрадниця обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони.

Фото: СБУ Зрадниця здавала ЗСУ на Харківщині

Фото: СБУ Зрадниця здавала ЗСУ на Харківщині

Потім відповідні координати з текстовим описом відправляла "зв’язковому" російської розвідки.

"Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного "мвс рф" у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Згодом ці відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося.

Зазначається, що після звільнення Харківщини фігурантка "залягла на дно" у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором.

"Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали", – повідомили у відомстві.

Під час обшуку за місцем затримання зрадниці вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.