Посадили трьох інформаторів, які здавали позиції ЗСУ у східних областях України

Зрадники отримали від 7,5 до 12 років ув’язнення.

Реальні тюремні терміни отримали троє зрадників, які "здавали" ворожій армії місця дислокації та переміщення українських військових. Інформаторів викрили навесні 2022 року та восени 2023 року.

Про це повідомив Офіс генпрокурора та розповіли у СБУ.

Прокурори у суді довели, що житель Краматорська у 2022 році надсилав інформацію військового характеру своєму знайомому – представнику однієї із окремих мотострілецьких бригад армійського корпусу "днр".

"Наступного року він налагодив контакт зі співробітником фсб рф, аби допомагати військам держави-агресора у веденні бойових дій проти ЗСУ. Засуджений позначав на картах координати місць дислокації українських військових у своєму місті. Текстом й графічними зображеннями на картах конкретизував розташування об’єктів, що могли зацікавити окупантів, а в подальшому він розповідав про "прильоти", – йдеться у повідомленні.

Чоловік із Часового Яру у березні-квітні 2022 року збирав інформацію про місця дислокації військовослужбовців та техніки Сил оборони України на території Донецької та Дніпропетровської областей. Дані через месенджери передавав жительці Донецька.

Зокрема, на скриншотах карт він робив позначки розташування блокпостів, окопів, бліндажів й бетонних споруд у містах Часів Яр, Дніпро, Павлоград і Кривий Ріг.

Ще один засуджений – сєвєродончанин, який після повномасштабного вторгнення Росії за гроші відстежував чисельність та переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ на території міста. Розвіддані у вигляді тексту та скриншотів карт з позначками надсилав через Telegram-канал представникові "лнр".

Одним із завдань ворожого куратора була перевірка наслідків ударів по обласному волонтерському штабу, що розміщувався на базі Льодового палацу спорту.

У СБУ додали, що один із зрадників переїхав на Дніпропетровщину, щоб збирати "потрібну" інформацію. Він влаштувався експедитором у торговельній компанії і під виглядом робочих поїздок розвідував місцевість.

Ще один поплічник агресора був учасником російської агентурної мережі, яку Служба безпеки нейтралізувала у березні 2022 року на Луганщині.

На вироки суду зрадники чекали під вартою.

Жителя Краматорська засуджено до 12 років позбавлення волі, уродженця Часів Яру – до 10 років ув’язнення, а мешканця Сєвєродонецька – до 7 з половиною років.