Внаслідок ворожих обстрілів Куп'янщини загинула жінка

Внаслідок російських обстрілів Харківської області загинула жителька села Курилівка Куп‘янського району також поранений водій швидкої допомоги.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

5 березня о 9:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району, там загинула 67-річна жінка.

Також, 4 березня близько 17:40 ЗС РФ обстріляли село Сенькове Курилівської ТГ. Поранення отримав водій центру екстреної медичної допомоги.

Фото: Офіс генпрокурора

"Також 4 березня ввечері ворог бив по м. Купʼянськ та с. Московка Кіндрашівської ТГ. У населених пунктах пошкоджена виключно цивільна інфраструктура — житлові будинки, господарчі будівлі, автомобілі, гаражі", — ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Російська армія не покидає спроб знову захопити місто Куп'янськ на Харківщині, яке є важливим логістичним центром для окупантів. Росіяни тут б’ють касетними боєприпасами, протитанковими та протипіхотними мінами.