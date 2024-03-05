Батьки з трьома дітьми будуть поховані у рідному селі на Одещині.

Сьогодні в Одесі попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, які разом з дітьми – 7-місячною Єлизаветою, 9-річним Сергієм та 8-річною Златою – стали жертвами російської дронової атаки на місто 2 березня. Про це повідомила місцева влада.

Попрощатися з подружжям прийшли сотні одеситів.

Батьки з трьома дітьми будуть поховані в с. Маринове Березівського району Одеської області.