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В Одесі попрощалися з родиною, яка загинула внаслідок російської дронової атаки

Батьки з трьома дітьми будуть поховані у рідному селі на Одещині.

В Одесі попрощалися з родиною, яка загинула внаслідок російської дронової атаки
Фото: Telegram-канал “Одеса. Офіційно”

Сьогодні в Одесі попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, які разом з дітьми – 7-місячною Єлизаветою, 9-річним Сергієм та 8-річною Златою – стали жертвами російської дронової атаки на місто 2 березня. Про це повідомила місцева влада. 

Попрощатися з подружжям прийшли сотні одеситів. 

Батьки з трьома дітьми будуть поховані в с. Маринове Березівського району Одеської області.

  • Уночі 2 березня ворог атакував дронами Одесу. Безпілотник влучив у 9-поверховий будинок спального району міста.
  • За даними Сил тероборони ЗСУ, серед жертв російської атаки - вся сім'я їхнього побратима, військовослужбовця Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Олега Кравця. Загинули він, його дружина Тетяна, семимісячна донька Ліза, восьмирічна Злата та дев'ятирічний Сергій.
  • Ввечері 3 березня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинули 12 людей.
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