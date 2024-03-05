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На Одещині командира взводу однієї з військових частин підозрюють у продажі 20 тонн дизпалива підрозділу

Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

На Одещині командира взводу однієї з військових частин підозрюють у продажі 20 тонн дизпалива підрозділу
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Йому інкримінують продаж під час російського повномасштабного вторгнення 20 тонн стратегічного палива.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. За даними Бюро, пін продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень. Наразі чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі.

Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Фото: ДБР

Нагадаємо, в листопаді минулого року Міністерство оборони отримало від Командування ЗСУ листа щодо нагальної потреби у закупівлі 26 тисяч тонн зимового дизельного пального.

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