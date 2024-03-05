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ГУР підтвердило знищення ворожого катера "Сергій Котов"

Раніше цей катер уже атакували декілька разів, але потопити його не вдавалося.

ГУР підтвердило знищення ворожого катера "Сергій Котов"
російський корабель проекту 22160 'Сергій Котов'
Фото: Міноборони рф

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення ворожого патрульного катера "Сергій Котов". Судно пішло на дно.

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Місію провели спільно з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. 

"Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 «сєрґєй котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів", – йдеться у повідомленні. 

Вогневе ураження "котова" відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони в Telegram

"Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.

25 липня "Котов" уже зазнав атаки, але тоді потопити його не вдалося. Також він зазнав атаки у вересні – її провели фахівці ГУР за допомогою морських дронів Magura. 

Сьогодні вночі в Криму лунали вибухи. Вороже міністерство оборони, як і завжди, заявило про "успішне" відбиття атаки. Однак очевидці в соцмережах цю успішність не підтверджували, і навіть військові блогери писали про ураження "котова". Рух Керченським мостом перекрили.

Magura V: що це за дрони

Magura V5 – розробка для Головного управління Міноборони України. Оснащений двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим модулем, який передає сигнали камер до пункту управління. 

Двигун дозволяє розвивати швидкість у 45 морських миль на годину. Крейсерська швидкість у 25 миль на годину забезпечує запас ходу на 250 миль. Боєголовка розміщена у носовій частині та важить 250 кілограмів. Бойова частина у дронах наступного покоління ще важча. Нова модифікація морського безпілотника також дозволяє розставляти міни на шляху ворожих кораблів та повертатись у порт базування. У створенні флоту українських ударних морських безпілотників значну роль відіграли Велика Британія та США. Результат цієї співпраці – вагомі втрати флоту терористичної РФ та витіснення агресора із західної частини Чорного моря.

Більше про морські безпілотники і роботу ГУР читайте в матеріалі на LB.ua. 

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