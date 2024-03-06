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Вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле, - КМДА

Бійці ДСНС чергують на місці пожежі.

Вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле, - КМДА
Пожежу поблизу озера Тягле в Києві, в Екопарку Осокорки, ліквідували
Фото: ДСНС Києва

В ніч на 6 березня бійці ДСНС ліквідували пожежу поблизу озера Тягле у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“На місці ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід “Богун” та фахівці підрозділу БПЛА”, - йдеться у повідомленні.

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  • Ввечері 5 березня у київському екопарку "Осокорки" на відкритій території поблизу озера Тягле спалахнула пожежа - загорілися трава і очерет.
  • Активісти екопарку "Осокорки" повідомили, що хтось здійснив підпал на ділянці, яка межує із скандальною забудовою Stolitsa Group. Днями невідомі писали в чат про підпал і потім видалили повідомлення. На їх думку, таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову.
  • Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату звернувся до київської поліції з проханням провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.
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