Вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле, - КМДА

Бійці ДСНС чергують на місці пожежі.

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Пожежу поблизу озера Тягле в Києві, в Екопарку Осокорки, ліквідували

В ніч на 6 березня бійці ДСНС ліквідували пожежу поблизу озера Тягле у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“На місці ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід “Богун” та фахівці підрозділу БПЛА”, - йдеться у повідомленні.