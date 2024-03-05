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Мешканців Києва та області попередили про можливе підвищення води у Дніпрі

Це пов'язано зі скидами води з Київського водосховища.

Мешканців Києва та області попередили про можливе підвищення води у Дніпрі
Підтоплення у Київській області

У Києві та Київській області найближчими днями очікується підвищення води у Дніпрі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

З 5 по 7 березня на р. Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київщини можливі різкі коливання рівнів води. Може розпочатись затоплення заплав та понижених прирічкових територій. 

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Такі коливання пов'язані зі скидами води з Київського водосховища.

Крім того, 5-7 березня на пригирловій ділянці Прип'яті у зоні ЧАЕС продовжуватиметься поступове підвищення рівнів води. Також відбуватиметься затоплення заплави у Київській області.

  • Про підвищення рівня води в Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області вже попереджали в період з 22 по 27 лютого.
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