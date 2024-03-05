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У Міноборони Британії відреагували на знищення російського корабля "Сергій Котов"

На думку міністра оборони Британії, донедавна це "здавалося неможливим". 

У Міноборони Британії відреагували на знищення російського корабля "Сергій Котов"
Грант Шаппс
Фото: скриншот відео

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов" у мережі "Х".

За словами Шаппса, Чорне море вже не є безпечним для флоту Путіна, що донедавна це "здавалося неможливим". 

"Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних Сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими", – заявив Шаппс.

Сьогодні вночі російське судно "Сергій Котов" атакували українські безпілотники. У ГУР повідомили, що атаку провели їхні фахівці з Group 13, які застосували морські дрони Magura.

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