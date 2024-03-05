У Краматорську Донецької області завершилася пошукова операція і розбір завалів на місці зруйнованої двоповерхової будівлі. Одного чоловіка, який міг бути під завалами, не вдалося знайти.

Про це повідомили у МВС.

"Пошукова операція тривала впродовж двох тижнів. Рятувальники розібрали 980 тонн зруйнованих конструктивних елементів будівлі. Розібрали 100% завалу, але чоловіка знайти не вдалось", – повідомили у відомстві.

Роботи по розбору завершили. Чоловік вважається безвісти зниклим.

Фото: ДСНС Донеччини Наслідки атаки по Краматорську

Фото: ДСНС Донеччини Наслідки атаки по Краматорську

Фото: ДСНС Донеччини Наслідки атаки по Краматорську

20 лютого у Краматорську близько 20 години пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону та житлову забудову. У ОВА повідомили про трьох поранених.