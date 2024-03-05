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У Краматорську завершили розбір завалів після ворожої атаки 20 лютого

Один чоловік вважається безвісти зниклим.

У Краматорську завершили розбір завалів після ворожої атаки 20 лютого
Наслідки атаки по Краматорську
Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорську Донецької області завершилася пошукова операція і розбір завалів на місці зруйнованої двоповерхової будівлі. Одного чоловіка, який міг бути під завалами, не вдалося знайти.

Про це повідомили у МВС.

"Пошукова операція тривала впродовж двох тижнів. Рятувальники розібрали 980 тонн зруйнованих конструктивних елементів будівлі. Розібрали 100% завалу, але чоловіка знайти не вдалось", – повідомили у відомстві.

Роботи по розбору завершили. Чоловік вважається безвісти зниклим.

Наслідки атаки по Краматорську
Фото: ДСНС Донеччини
Наслідки атаки по Краматорську

Наслідки атаки по Краматорську
Фото: ДСНС Донеччини
Наслідки атаки по Краматорську

Наслідки атаки по Краматорську
Фото: ДСНС Донеччини
Наслідки атаки по Краматорську

20 лютого у Краматорську близько 20 години пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону та житлову забудову. У ОВА повідомили про трьох поранених. 

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