Боррель: ЄС обговорює можливість використання заморожених російських активів на користь військового потенціалу України

Євросоюз обговорює використання заморожених активів РФ на користь військової допомоги Україні, а також, щоб уникнути руйнування країни.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у мережі "X".
За словами Борреля, заморожені росактиви можна використовувати для того, щоб уникнути руйнування України і для збільшення військового потенціалу.
"Наша відданість підтримці обороноздатності України непохитна. Потенційне використання надприбутків від заморожених російських активів для поставок і закупівель зброї для України, що може бути реалізовано через Європейський фонд миру", — написав Боррель.
Щоб реалізувати відповідне рішення, ЄС "все ще потрібна угода держав-членів, нам потрібна єдина база угоди, пропозиція спільної політики фінансової безпеки, наразі ми продовжуємо працювати на початковому етапі, щоб досягти угоди з цього питання", — додав він.
Як ЄС шукає можливості підтримати Україну за допомогою арештованих російських активів
- Юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд. євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- Також відомо, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Тим часом нещодавно законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.