Боррель: ЄС обговорює можливість використання заморожених російських активів на користь військового потенціалу України

У відповідь на російську агресію проти України ЄС повинен посилити свою обороноздатність.

Євросоюз обговорює використання заморожених активів РФ на користь військової допомоги Україні, а також, щоб уникнути руйнування країни.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у мережі "X".

За словами Борреля, заморожені росактиви можна використовувати для того, щоб уникнути руйнування України і для збільшення військового потенціалу.

"Наша відданість підтримці обороноздатності України непохитна. Потенційне використання надприбутків від заморожених російських активів для поставок і закупівель зброї для України, що може бути реалізовано через Європейський фонд миру", — написав Боррель.

Щоб реалізувати відповідне рішення, ЄС "все ще потрібна угода держав-членів, нам потрібна єдина база угоди, пропозиція спільної політики фінансової безпеки, наразі ми продовжуємо працювати на початковому етапі, щоб досягти угоди з цього питання", — додав він.

Як ЄС шукає можливості підтримати Україну за допомогою арештованих російських активів