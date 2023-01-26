Юристи ЄС знайшли підстави, як використати арештовані активи Центробанку Росії на відбудову України

Блок може тимчасово використати кошти, якщо їх не буде експропрійовувати і дотримається певних умов.

Юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України, повідомляє Bloomberg.

ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд. євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.

Як перший крок у цьому напрямку ЄС розглядає можливість об'єднання активів на рівні блоку або на міжнародному рівні. Це дозволить отримати дохід, який можна було б використати для фінансування відновлення України.

Попри те, що деякі юристи Євросоюзу бачать можливість реалізувати такий сценарій, Єврокомісія більш насторожено ставиться до юридичної можливості використання заморожених російських активів і вважає, що будь-який план треба реалізовувати у співпраці з G7.

У Єврокомісії також вважають, що спершу необхідно встановити місцезнаходження активів, аби мати уявлення про обсяг. За деякими оцінками, заморожені за кордоном активи російського Центробанку становлять 300 мільярдів доларів. За оцінками офіційних осіб ЄС, близько 33,8 млрд євро із них перебувають на депозитах у Євросоюзу. Щоправда, цифру ще уточнюють.

Водночас у ЄС переконані, що управління російськими активами пов'язане з деякими ризиками. Під час обговорення з європейськими послами юристи блоку пояснили: якщо Євросоюз отримає збиток під час управління активами, компенсацію доведеться виплачувати з бюджету ЄС або держав-членів.

Також деякі держави-члени ЄС хочуть наполягати на тому, аби союзники конфіскували активи у поєднанні з окремою ініціативою щодо притягнення Москви до відповідальності за військові злочини через спеціальний трибунал.

Видання зазначає - офіційні особи "Великої сімки"» та ЄС заявили, що, схоже, немає чітких правових підстав для захоплення активів російських банків та перенаправлення їх до України.

Нагадаємо, Мін'юст США планує у найближчі місяці розпочати передачу Україні конфіскованих російських активів

Тим часом Естонія розпочала підготовку до конфіскації заморожених російських активів. А у Швейцарії заявили, що ідею передати заморожені росактиви для відновлення України обговорює низка держав.