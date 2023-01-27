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Іспанія скасовує обов’язкові маски в громадському транспорті з 7 лютого

Маски також вимагають носити у транспорті Німеччині, Австрії та Греції.

Іспанія скасовує обов’язкові маски в громадському транспорті з 7 лютого
Фото: ЕРА/UPG

Іспанія з 7 лютого має скасувати вимогу носити маски в громадському транспорті, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це пише Reuters з посиланням на міністра охорони здоров’я країни Кароліну Даріас.

Іспанія є однієї з останніх країн Євросоюзу, мешканці якої мають дотримуватися такого правила.

За словами Даріас, епідеміологічна ситуація в країні стабільна, а служби екстреної допомоги запропонували скасувати обмеження. У закладах охорони здоров’я маски залишаться обов’язковими.

“Пропозицію про скасування обов'язку носити маски в громадському транспорті я винесу на засідання Кабміну, яке відбудеться 7 лютого”, – сказала вона журналістам.

Через три роки після виявлення перших випадків COVID-19 в Європі маски є обов’язковими в усіх або деяких видах громадського транспорту лише в Іспанії, Німеччині, Австрії та Греції.

Носіння масок у громадському транспорті стало обов’язковим у травні 2020 року.

Німеччина має скасувати правило, яке стосується поїздів і автобусів далекого прямування, 2 лютого. Термін дії зобов’язання в Греції закінчується 30 січня.

Нагадаємо, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу «Кракен»

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