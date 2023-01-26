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Франція та Італія близькі до угоди щодо постачання Україні ППО, – ЗМІ

Поки неясно, як швидко буде прийнято остаточне рішення.

Франція та Італія близькі до угоди щодо постачання Україні ППО, – ЗМІ
Фото: Вікіпедія

Франція та Італія близькі до завершення технічних деталей щодо постачання в Україну системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Завтра, 27 січня, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню вирушить до Італії, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Сторони хочуть продовжити переговори про SAMP/T.

"Ми завершуємо це з італійцями. Це не дуже далеко", - повідомило виданню французьке дипломатичне джерело.

Інше джерело додало, що було прийнято політичне рішення, а зараз тільки завершуються технічні деталі, тому що це складна система.

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оформлять це рішення офіційно.

Третій чиновник підтвердив, що технічні переговори тривають.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки системи ППО Patriot і ракети. Раніше повідомлялось, що ППО Patriot Україні передадуть США, а також Німеччина.

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