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​Новий посол США в Росії Лінн Трейсі прибула до Москви

Вона прийняла присягу 9 січня 2023 року.

​Новий посол США в Росії Лінн Трейсі прибула до Москви
Лінн Трейсі
Фото: Посольство США

Новий посол Сполучених Штатів Америки в Росії Лінн Трейсі прибула до Москви.

Про це повідомило посольство США.

Трейсі прийняла присягу як посол в Російській Федерації 9 січня 2023 року.

Раніше Трейсі працювала послом США у Вірменії. Перед цим вона була старшою радницею у справах Росії у Бюро у справах Європи та Євразії у Державному департаменті США (2017-2018) та заступницею голови місії у посольстві США у Москві (2014-2017).

Трейсі замінить на посту Джона Саллівана, який пішов у відставку у вересні минулого року.

Нагадаємо, Трейсі стала першою жінкою, котра керувати американським диппредставництвом у РФ. Її призначили 21  грудня минулого року.

Її прибуттядо Москви відбувається на тлі високої напруги між США та Росією, яка загострилась через рішення президента Джо Байдена про постачання танків Abrams Україні. Останніми роками персонал посольства в Москві був значно скорочений, що ускладнило прийом віз та інші консульські послуги.

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