“Бути гомосексуалістом – це не злочин”, – Папа Римський Франциск

Він розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх “несправедливими”.

Папа Римський Франциск розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх “несправедливими”.

Про це він заявив в інтерв’ю Associated Press.

Пара заявив, що “Бог любить усіх Своїх дітей такими, якими вони є”, і закликав католицьких єпископів, які підтримують закони, вітати ЛГБТК людей у церкві.

“Бути гомосексуалістом – це не злочин”, – сказав він.

Франциск визнав, що католицькі єпископи в деяких частинах світу підтримують закони, які криміналізують гомосексуалізм або дискримінують ЛГБТК-людей, і назвав це “гріхом”. Водночас віін пояснив таке ставлення культурним походженням і сказав, що єпископам особливо потрібно пройти процес змін, щоб визнати гідність кожного.

Коментарі Франциска, які захисники прав геїв назвали важливою подією, є першими словами Папи про такі закони. Однак вони узгоджуються з його загальним підходом до ЛГБТК-людей і переконанням, що Католицька Церква повинна вітати кожного, а не дискримінувати.

Близько 67 країн або юрисдикцій у всьому світі криміналізують одностатеві статеві зв'язки за взаємною згодою, в 11 з них можуть або вже застосовують страту. Навіть там, де законів не дотримуються, законодавство сприяє переслідуванню, стигматизації та насильству щодо представників ЛГБТК.

Нагадаємо, у Росії зможуть без суду блокувати веб-ресурси з “пропагандою нетрадиційних сексуальних відносин, педофілії та зміни статі”.