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Ізраїль відмовив США у передачі ППО Hawk Україні, - ЗМІ

Американцям заявили, що в політиці Ізраїлю немає змін щодо відмови від надання систем озброєння Україні.

Ізраїль відмовив США у передачі ППО Hawk Україні, - ЗМІ
Фото: flickr.com gberg2007

Адміністрація Байдена попросила Ізраїль передати Україні ППО Hawk, які він зберігає, але отримала відмову.

Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох ізраїльських і американських чиновників.

“Високопоставлені ізраїльські та американські чиновники заявили, що Пентагон звернувся до міністерства оборони Ізраїлю два тижні тому і попросив передати Україні системи Hawk, які знаходяться на зберіганні”, - йдеться у повідомленні.

У відповідь представник міністерства оборони Ізраїлю сказав американським колегам, що в політиці Ізраїлю немає змін щодо відмови від надання систем озброєння Україні.

Представник міністерства оборони сказав, що ізраїльські системи Hawk є “застарілими” і не можуть працювати через те, як довго вони зберігалися без обслуговування.

Водночас, хоча пускові установки можуть бути повністю несправними, сотні ракет-перехоплювачів Hawk, які зберігаються в Ізраїлі, можуть бути відремонтовані та використані.

Зазначається, що близько 10 батарей Hawk і сотні ракет залишаються на складах в Ізраїлі. 

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США підтвердили передачу Україні боєприпасів зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї.

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