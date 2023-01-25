Польща очікує, що десятий пакет антиросійських санкцій буде найсуворішим

В МЗС Польщі розраховують, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде найсуворішим.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє "Європейська правда".

Яблонський сказав, що дипломатичний процес триває і що Польща сподівається, що прийнятий пакет буде "якомога суворішим і жорсткішим". За його словами, попередні пакети санкцій охоплювали все більше галузей і сфер, після чого з'ясувалося, що "постійно з'являються нові способи обходу санкцій".

"Сьогодні ми зосереджуємося на тому, щоб запечатати цей процес, тобто, щоб будь-який суб'єкт, який бере участь в обході санкцій (...) також підпадав під ці санкції. Це той напрямок, в якому ми зараз рухаємося, це те, що зараз обговорюється в Брюсселі", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є Угорщина гальмом у запровадженні нових санкцій, він заявив, що "на жаль, є ще більше гальм".

"Є країни, які дуже хотіли б виглядати так, ніби вони завжди відстоюють цінності, завжди виступають проти агресії, вони заходять дуже далеко у своїх деклараціях, але коли справа доходить до конкретних рішень, ця рішучість вже слабшає і цієї свободи, безумовно, стає набагато, набагато менше", - сказав він.

Яблонський оцінив, що завжди існують певні групи інтересів, які намагаються розмити, послабити санкції, щоб продовжувати заробляти гроші на бізнесі, пов'язаному з Росією. Він додав, що при формуванні пакетів санкцій завжди є певний компроміс в кінці процесу.

Останній, дев'ятий пакет санкцій ЄС був прийнятий у грудні.

Нагадаємо, що посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.