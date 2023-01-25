Шольц згоден і поставити танки Україні, і дозволити іншим державам реекспорт, – Reuters

Вашингтон скоро може припинити опозицію щодо надсилання танків Abrams Україні, аби спонукати Берлін наслідувати приклад і теж надіслати танки. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Пентагон відмовився коментувати журналістам інформацію про надання своїх танків, як і те, чи може Німеччина дозволити постачання своїх Leopard.

Два співрозмовники агентства підтвердили, що канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив відправити їх в Україну і дати дозвіл іншим державам на реекспорт. Офіційно про це поки не оголошували.

Рішення стосується принаймні однієї роти танків Leopard 2 A6, які будуть надані зі складів Бундесверу, писав журнал Spiegel, який першим повідомив про цю новину. Одна рота зазвичай складається з 14 танків.

Інші союзники, наприклад у Скандинавії, мають намір погодитися з Німеччиною в постачанні Києву своїх танків Leopard, повідомляє журнал t-online. За даними журналістів, у довгостроковій перспективі країни могли б відновити більше танків, щоб вони стали придатними до використання.

Нагадаємо, довгоочікувані сучасні танки, про надання яких Україна просить тривалий час, 17 січня погодилася надати Польща. Президент Анджей Дуда під час візиту до Львова оголосив, що його країна в межах міжнародної коаліції готова надати українцям Leopard 2 німецького виробництва, які має на озброєнні. Для реекспорту танків потрібна згода ФРН, і очікувалося, що про неї оголосять напередодні або на зустрічі в межах "Рамштайн", що пройшла 20 січня. Однак рішення тоді так і не ухвалили.

ЗМІ писали, що Шольц готовий надати танки, якщо аналогічне рішення ухвалять США. Офіційно німецький уряд такий ультиматум заперечував, але Берлін говорив, що для того, аби надати дозвіл на реекспорт німецьких танків, йому потрібна ширша коаліція країн, які готові зробити це.

Учора газета Spiegel із посиланням на анонімні джерела повідомила, що Шольц ухвалив позитивне рішення і Leopard в Україні таки будуть. Майже одночасно із цим зʼявилася поки непідтверджена офіційно інформація, що свої Abrams готові надати Штати. Раніше Вашингтон застерігав, що ці американські танки дорогі й складні у використанні, бо потребують пального для літаків, а не дизелю, як Leopard, а також вони часто потребують дозаправки.