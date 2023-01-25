Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів, - ЗМІ

Протягом двох років Пентагон планує збільшити виробництво артилерійських снарядів у 6 разів. Пентагон інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит боєприпасів, спричинений війною в Україні та створити запаси для майбутніх конфліктів.

Про це повідомляє The New York Times.

“Нові інвестиції у виробництво артилерії є частково поступкою реальності: у той час як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами”, - йдеться у повідомленні.

До 24 лютого для арміх США виробляли 14,4 тис. некерованих снарядів на місяць, що було достатнім для способу ведення війни американськими військовими.

Натомість для того, щоб забезпечувати українську армію, треба виготовляти 90 тис. або більше снарядів на місяць.

На думку авторів видання, рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що США планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.

Міністерство оборони фінансуватиме нові потужності для виробництва артилерійських боєприпасів. На це буде витрачено близько 1 млрд доларів на рік протягом наступних 15 років. Гроші підуть на модернізацію державних потужностей з виробництва боєприпасів з метою підвищення рівня автоматизації, підвищення безпеки працівників і, зрештою, швидшого виготовлення боєприпасів.

Тільки з серпня Конгрес виділив 1,9 млрд доларів армії на ці зусилля.

Наразі США надіслали в Україну понад 1 млн снарядів. Інші країни НАТО та основні союзники США, які не входять до НАТО, також надіслали снаряди. Втім, вони здебільшого не розголошують їх кількість.

Водночас, Пентагон відмовляється коментувати розмір своїх запасів 155-міліметрових снаряді.

“Російське вторгнення в Україну дійсно показало, наскільки крихким і крихким є наш ланцюжок поставок, особливо що стосується боєприпасів, які зараз явно є надзвичайною ситуацією з точки зору спроб поповнити запаси”, — сказав конгресмен Віттман під час виступу перед групою високопосадовців Пентагону.

Крім того, ЗСУ стріляли з артилерії так багато, що близько третини 155-міліметрових гаубиць, наданих США та іншими західними країнами, вийшли з ладу.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США підтвердили передачу Україні боєприпасів зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї.

Як раніше повідомлялось, 19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.