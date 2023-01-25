​Міністр оборони Норвегії підтвердив надання танків Україні

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам підтвердив, що його країна передасть нашій державі танки Leopard, повідомляє NRK.

За словами Грама, ці танки стали "дуже затребуваними".

Про кількість техніки міністр не повідомив. Він додав, що мова йде про танки Leopard 2A4.

"Це має бути підкріплено підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні", – підкреслив Грам.

Також міністр оборони додав - попри дискусії, начебто передача цієї техніки послабить безпеку Норвегії, насправді для безпеки країни важливо зупинити Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість постачання Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.