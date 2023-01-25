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​Зеленський і Столтенберг обговорили розширення танкової коаліції

Також ішлося про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції України в НАТО.

​Зеленський і Столтенберг обговорили розширення танкової коаліції
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться в повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

Сторони обговорили подальшу консолідацію партнерів для підтримки України. Йшлося про розширення танкової коаліції та розблокування принципово нових видів озброєння.

Також Зеленський і Столтенберг говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції в НАТО.

Нагадаємо, 25 січня Президент провів розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом про постачання танків і надання дозволу партнерам на постачання німецької зброї.

Міністр оборони Олексій Резніков ппоспілкувався з американським колегою Ллойдом Остіном. Теж ішлося про танки і посилення української армії.

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