В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
ГоловнаПолітика

В інформації про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка потрібно шукати російський слід, - Міненергетики

Такі повідомлення вже не перший раз поширюються відразу після прориву у співробітництві з іноземними партнерами

В інформації про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка потрібно шукати російський слід, - Міненергетики
Фото: Міністерство енергетики України

Чутки про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка можуть бути “вкидами” росіян.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики.

Зазначається, що такі повідомлення вже не перший раз поширюються відразу після прориву у співробітництві з іноземними партнерами, перш за все США.

“Буквально минулої п’ятниці я оголосив про остаточне завершення багаторічного використання ядерних технологій в енергетиці радянського (російського) походження: Уряд прийняв рішення про початок роботи над технічною документацією для будівництва енергоблоків  АР-1000 за американською технологією Westinghouse. І в той же день мене почали “звільняти”, - сказав Галущенко.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка. Сьогодні на цю посаду президент призначив колишнього очільника Київської ОВА Олексія Кулебу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також