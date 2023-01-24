В інформації про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка потрібно шукати російський слід, - Міненергетики

Чутки про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка можуть бути “вкидами” росіян.
Про це повідомила пресслужба Міненергетики.
Зазначається, що такі повідомлення вже не перший раз поширюються відразу після прориву у співробітництві з іноземними партнерами, перш за все США.
“Буквально минулої п’ятниці я оголосив про остаточне завершення багаторічного використання ядерних технологій в енергетиці радянського (російського) походження: Уряд прийняв рішення про початок роботи над технічною документацією для будівництва енергоблоків АР-1000 за американською технологією Westinghouse. І в той же день мене почали “звільняти”, - сказав Галущенко.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка. Сьогодні на цю посаду президент призначив колишнього очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.