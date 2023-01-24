Десятки компаній зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій, - розслідування

Всі ці компанії допомагають Росії виготовляти зброю, що використовується у війні проти України. І вони про це знають, але все одно не йдуть з російського ринку.

Десятки швейцарських, італійських та німецьких фірм оформлюють угоди з російськими оборонними підприємствами через компанії-“прокладки” та оминають санкції, накладені ще у 2014 році.

Про це йдеться в розслідуванні Ради економічної безпеки України (РЕБ) спільно з міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm.

Одна з таких компаній - швейцарська фірма CODERE. Вона продовжила постачати обладнання на підсанкційний російський завод “Електронмашина”, що виробляє комплектуючі для російських танків.

Завод “Електромашина” знаходиться у російському Челябінську і входить до складу корпорації “Уралвагонзаводу”. Останній, в своєю чергою, є “дочкою” гігантської російської держкорпорації “Ростех”, що займається промисловістю цивільного та військового призначення.

Наразі “Уралвагонзавод” – це єдиний виробник танків у РФ. А “Електромашина”, своєю чергою, виготовляє комплектуючі для цих танків.

У 2014 році, після початку війни РФ проти України, “Уралвагонзавод” потрапив під санкції ЄС, як і багато інших компаній. Іноземні компанії мали б вийти зі спільних проєктів та припинити будь-які стосунки з такими підприємствами. Але багато з іноземних компаній досі цього не зробили.

Тому вже у 2016 році “Електромашина” купила нове обладнання – лінію термообробки виробництва швейцарської компанії CODERE SA. Його придбали за 155,5 млн рублів через посередника – фірму “Галіка-ЦТС”.

На перший погляд, може здатися, що швейцарська фірма могла бути не обізнана в тому, кому вони постачають це обладнання. Адже ж начебто вони укладали договір не з російським оборонним підприємством, а з іншою фірмою.

Але це не так – швейцарська CODERE про все знала. Про співпрацю з “Електромашиною” вони оголосили ще у 2013 році, і навіть провели спільну конференцію за участі представників держдуми РФ, Мінпромторгу, ОПК “Оборонпром”, посольства та бізнес-спільноти Швейцарії.

Окрім CODERE з російською “оборонкою” співпрацюють ще численні фірми. Однією з них є швейцарська GF Machining Solutions.

У 2018 році АТ “Конструкторське бюро приладобудування” у Тулі отримало від швейцарської компанії GF Machining Solutions обладнання на більш ніж 722 млн рублів. Зокрема, російська компанія закупила 23 фрезерних обробних верстатів марок MIKRON HРM 600HD, 12 фрезерних обробних верстатів MIKRON HEM 500U, 1 прошивний верстат AgieCharmilles FORM 20 та фрезерний обробний верстат MIKRON HРM 1150U.

Займається ця російська компанія конструюванням зброї. Зокрема, бюро випустило зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) “Панцир”, який Росія використовує у війні проти України. Також в бюро розробляють системи високоточної зброї класів “земля-земля”, “земля-повітря”, “повітря-земля” і конструюють гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати, пістолети-кулемети, пістолети та револьвери.

А у 2017 році ВАТ “Іжевський механічний завод” в Удмуртії отримав від швейцарської GF Machining Solutions дротово-вирізний верстат AgieCharmilles CUT 20 P за понад 169 648 євро.

Це обладнання теж допомогло зміцнити російську армію нападу, адже завод “Іжмех” випускає 86% всієї стрілецької зброї у РФ – зокрема, пістолети “Макаров” і “Яригіна”. До речі, якраз така зброя була знайдена в селі Димер Вишгородського району Київської області після відходу російських військ. Мешканці селища провели 35 днів в російській окупації – зниклих безвісти мирних жителів, яких закатували російські військові, й досі шукають родичі по лісах.

Також у 2018 році найбільший виробник авіадвигунів у РФ, ПАО “ОДК-УМПО” (Уфа, Башкортостан) отримав універсальний заточувальний верстат WALTER HELITRONIC MINI POWER за понад 81 млн рублів від німецької Walter.

До слова, у 2018 році “ОДК-УМПО” почало розробку двигуна для винищувача СУ-57. А вже в травні 2022 року російські пропагандисти хизувалися, мовляв, випробовують винищувачі п’ятого покоління Су-57 на війні проти України.

Співпрацює з Росією і швейцарський виробник Fritz Studer AG. У 2018 році компанія поставила найбільшому підприємству авіаційного та космічного двигунобудування РФ ПАТ “Кузнецов” у Самарі два універсальних круглошліфувальних верстати “Studer S21 cnc”. Вартість – понад 316 млн рублів.

На замовлення Міноборони РФ “Кузнецов” виготовляє двигуни для стратегічних бомбардувальників Ту-160 “Білий лебідь”, глибоко модернізованих Ту-160М, Ту-95МС та для далеких літаків Ту-22М3. Наразі всю цю авіацію росіяни активно застосовують на війні в Україні.

І таких фірм - десятки. Італійські, швейцарські та німецькі компанії продовжують співпрацювати з російською “оборонкою”. Роблять вони це, звісно, не напряму, а через фірму-”прокладку” – швейцарську фірму Galika AG. Директором компанії є громадянин Швейцарії Ліно Дерунгс. Але з початку 1990-х він веде бізнес у Росії.

Galika AG продає обладнання у РФ через низку філій.

Згідно з даними з тендерів, тільки за 2016-2021 роки сума контрактів, які уклала “Галіка ЦТС” з російськими клієнтами, складала 1,4 млрд рублів. Однак насправді їх може бути значно більше, бо після санкцій, введених у 2014-2015 роках, більшість замовлень для оборонних підприємств “Ростеху” втаємничили.

Зазначається, що всі ці компанії, в обхід санкцій ЄС, допомагають Росії виготовляти зброю, що використовується у війні проти України. І вони про це знають, але все одно не йдуть з російського ринку.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії.

"Ми не підтримаємо жодного кроку, навіть найменшого, який обмежує угорсько-російську ядерну співпрацю", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Тим часом, Євросоюз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.

Раніше ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії в грудні 2022 року. Йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран. Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини.