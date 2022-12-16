У новому пакеті санкцій ЄС проти РФ є також і послаблення для деяких осіб

В ЄС наголосили, що санкційні заходи не спрямовані проти торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією між третіми країнами та Росією.

Узгоджений сьогодні, 16 грудня, санкційний пакет включає низку заходів, спрямованих на серйозний удар по російській економіці та можливості продовження її агресії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

“Після продовольства та голоду Путін тепер бере на озброєння зиму, свідомо позбавляючи мільйонів українців води, електроенергії та опалення. Європейський Союз реагує на цю останню ескалацію та військовий злочин нашим-импакетом жорстких санкцій. Ми продовжуватимемо націлюватися на економіку і проти тих, хто відіграє важливу роль у цій жорстокій війні”, - сказав Жозеп Боррель, Високий представник із закордонних справ і безпекової політики.

Зокрема, сьогоднішнім рішенням запроваджені нові заходи експортного контролю та обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, значно розширюючи список суб’єктів, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом, додаючи 168 підприємств галузевого спрямування.

Таким чином має гарантуватись заборона вільної торгівлі ключовими хімікатами, нервово-паралітичними речовинами, приладами нічного бачення та радіонавігацією, електронікою та компонентами ІТ, які можуть бути використані російською військовою машиною.

З метою уникнення санкцій, до списку також включено деякі підконтрольні Росії підприємства, розташовані в незаконно анексованому Криму чи Севастополі.

Також ЄС розширить заборону на експорт товарів і технологій, пов’язаних з авіацією та космонавтикою, включаючи авіаційні двигуни та їх частини. Це стосується як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів. Заборона на прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії діятиме також і для будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до Росії.

В ЄС наголосили, що санкційні заходи не спрямовані проти торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією між третіми країнами та Росією.

Більше того, Євросоюз вирішив ввести нове послаблення, що дозволяє розморозити активи і надати кошти та економічні ресурси певним особам, які відігравали значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарськими та харчовими продуктами.

Новим пакетом санкцій ЄС заморожує активи двох російських банків і додає Російський банк регіонального розвитку до списку тих, які підпадають під повну заборону на операції.

Також Рада ЄС ініціювала процес призупинення дії ліцензій на мовлення чотирьох ЗМІ: НТВ/НТВ “Мир”, Россия 1, РЕН ТВ і “Первый Канал”. Це пояснюється тим, що вони перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва РФ та використовувалися для безперервної та узгодженої дезінформації та пропаганди війни.

Сьогоднішніми рішеннями вводиться заборона на надання РФ послуг з реклами ЄС, маркетингових досліджень і опитування громадської думки, а також послуг з випробувань і технічного огляду продукції.

“ЄС розширить заборону, спрямовану на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, додатково заборонивши нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, за винятком діяльності з видобутку корисних копалин і кар’єрів, пов’язаних із певною критичною сировиною”, - додали у пресслужбі.

Також від сьогоднішнього дня громадянам ЄС заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних або контрольованих юридичних осіб, організацій або органів, розташованих у Росії.

Рада ЄС вирішила прийняти комплексний пакет індивідуальних заходів як за кількістю, так і за змістом із переліком суттєвої кількості додаткових фізичних та юридичних осіб.

Як раніше повідомлялось, Швейцарія приєдналася до санкцій Євросоюзу щодо Росії. Швейцарія теж встановила ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.