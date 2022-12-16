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Акваріум AquaDom у Берліні

У готелі Radisson Blu в центрі Берліна лопнув акваріум з мільйоном літрів води, затопивши готель і прилеглі вулиці.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Акваріум AquaDom містив 1500 тропічних риб. Повідомляється, що врятувати їх не вдалося.

Акваріум має висоту 14 метрів і описується як найбільший циліндричний акваріум у світі.

Поліція заявила, що було завдано "неймовірної шкоди морському середовищу", а двоє людей були поранені осколками скла.

Рух біля готелю обмежено.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

Фото: EPA