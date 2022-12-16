У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
ГоловнаСвіт

У Берліні луснув найбільший у світі циліндричний акваріум

Двоє людей постраждали, загинули 1500 тропічних риб.

У Берліні луснув найбільший у світі циліндричний акваріум
Акваріум AquaDom у Берліні
Фото: wikipedia.org

У готелі Radisson Blu в центрі Берліна лопнув акваріум з мільйоном літрів води, затопивши готель і прилеглі вулиці.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Акваріум AquaDom містив 1500 тропічних риб. Повідомляється, що врятувати їх не вдалося.

Акваріум має висоту 14 метрів і описується як найбільший циліндричний акваріум у світі.

Поліція заявила, що було завдано "неймовірної шкоди морському середовищу", а двоє людей були поранені осколками скла. 

Рух біля готелю обмежено.

Фото: EPA

Фото: EPA

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також