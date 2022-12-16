В Африці один із керівників ПВК "Вагнер" отримав поранення від вибуху посилки з бомбою

У поліції Центральноафриканської республіки повідомили, що справу розслідують як теракт.

На голову культурного центру "Російський дім" у Центральноафриканській республіці Дмитра Ситого, який пов'язаний з ПВК Вагнера, здійснили замах, повідомляє "Радіо Свобода".

У російському посольстві розповіли, що Ситий отримав анонімну посилку. Коли її відкрив, вона вибухнула в руках.

Інформацію про замах найперше повідомили керівник очільник приватної військової компанії Євген Пригожин та голова "Росспівробітництва" Євген Примаков.

За попередніми даними, Ситий перебуває в лікарні, він у важкому стані. Пригожин звинуватив у замаху французів. Мовляв, голова культурного центру "Російський дім" раніше отримував записку із закликом "росіянам забратися з Африки", а також із погрозами його синові, котрий живе у Франції.

Також Пригожин закликав російську владу визнати Францію країною-спонсором тероризму.

Тим часом у поліції ЦАР повідомили, що справу розслідують як теракт. посилено охорону російського посольства в республіці.

Нагадаємо, днями на Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців".

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