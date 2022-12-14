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РФ завербувала у ПВК “Вагнер” 23 тисяч ув’язнених, – ЦНС

“Їх використовують при штурмі як м’ясо".

РФ завербувала у ПВК “Вагнер” 23 тисяч ув’язнених, – ЦНС
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Окупанти завербували у ПВК “Вагнер” 23 тисяч ув’язнених.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“Їх використовують при штурмі як м’ясо. Причиною є те, що їх смерть не резонує в російського суспільства й тому дозволяє росіянам не думати про втрати. Фактично ворог обмінює життя дешевих бійців на життя українців”, – йдеться у повідомленні.

З ув’язнених формують штурмові загони. Під час штурму використовують аеророзвідку, завдяки яким командири груп спостерігають за діями “підлеглих”. 

“У той же час ці втрати не деморалізують ПВК “Вагнер”, адже кваліфікований особовий склад й керівництво не бере участь в штурмі”, – додали у ЦНС.

Нагадаємо, в окупованій Кадіївці на Луганщині прогримів вибух у штабі найманців приватної військової компанії "Вагнер".

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