Нацполіція відкрила понад 48 тисяч проваджень щодо злочинів російських військових

Майже 37 тисяч розпочато за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

З початку нападу Росії у лютому слідчі Національної поліції України розпочали 48 370 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів російськими військовими та їхніми пособниками.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

З них 36 870 відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

9 128 справ порушено за ст. 110 “посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” і 2 187 – за ст. 111-1 “колабораційна діяльність”.

100 проваджень відкрито за ст. 111 “державна зрада” і 37 – за ст. 113 “диверсія”.

Також поліція розпочала 48 справ за фактами вчинення окупантами сексуального насильства.

Нагадаємо, Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки Організації Обʼєднаних Націй для розслідування вторгнення Росії в Україну.