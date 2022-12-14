Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
ГоловнаПраво

Нацполіція відкрила понад 48 тисяч проваджень щодо злочинів російських військових

Майже 37 тисяч розпочато за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

З початку нападу Росії у лютому слідчі Національної поліції України розпочали 48 370 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів російськими військовими та їхніми пособниками.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

З них 36 870 відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

9 128 справ порушено за ст. 110 “посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” і 2 187 – за ст. 111-1 “колабораційна діяльність”.

100 проваджень відкрито за ст. 111 “державна зрада” і 37 – за ст. 113 “диверсія”.

Також поліція розпочала 48 справ за фактами вчинення окупантами сексуального насильства.

Нагадаємо, Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки Організації Обʼєднаних Націй для розслідування вторгнення Росії в Україну

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також