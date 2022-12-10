В Києві поліція затримала псевдомінера торговельного центру, - МВС

Поліцейські Києва затримали псевдомінера торговельного центру, який зателефонував на спецлінію та повідомив, що заклав вибухівку в ТРЦ.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"На спецлінію 102 надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що заклав вибухівку у торговельному центрі в Дарницькому районі Києва. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби, а також рятувальники та медики", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ретельно обстежили заклад та за результатами відпрацювання не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Перевіривши осіб, котрі перебували неподалік закладу, поліцейські розшукали псевдомінера, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Ним виявився місцевий мешканець, 1981 року народження.

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що хотів пожартувати.

Нагадаємо, раніше у Києві прихильник "русского мира" повідомив про "мінування" Офісу президента через відключення світла. Його затримали правоохоронці.