У справі Майдану судитимуть ексберкутівця ГУМВС України в Харківській області, - ОГ

18 лютого 2014 року обвинувачений застосував надмірне фізичне насильство, спеціальні засоби та помпову рушницю, споряджену набоями зі свинцевою картеччю, до учасників масових акцій протестів у столиці.

Фото: Facebook/Майдан 18-20 лютого. Як усе було.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього психолога групи кадрового забезпечення БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За версією слідства, 18 лютого 2014 року обвинувачений застосував надмірне фізичне насильство, спеціальні засоби та помпову рушницю, споряджену набоями зі свинцевою картеччю, до учасників масових акцій протестів у столиці", - йдеться у повідомленні.

Таким чином він заподіяв тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості людям. Від вогнепальних поранень загинули троє протестувальників.

"У зв’язку з переховуванням обвинуваченого від органу досудового розслідування на території РФ, ДБР здійснювало щодо нього спеціальне досудове розслідування (in absentia)", - інформує прокуратура.

Нагадаємо, 17 листопада, суд присяжних Святошинського райсуду Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року. Очікується, що проголошення судового рішення доведеться чекати рік.