У Києві адвокат привласнював соцвиплати людей

Він видавав себе за представника вимушених переселенців.

У Києві поліцейські викрили 32-річного адвоката з Донеччини, який незаконно привласнював соціальні виплати, видаючи себе за представника вимушених переселенців.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Зловмисник підробляв довіреності та видавав себе за представника осіб, які нібито внутрішньо переміщені з тимчасово окупованої території, ставив на облік органів соцзахисту і привласнював їх виплати.

“Впродовж 2021 року адвокат збирав особисті дані українців, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях. У подальшому він підробляв довіреності на своє ім’я від нібито внутрішньо-переміщених осіб та сприяв у реєстрації на облік органів соціального захисту населення. Після чого відкривав на ім’я цих людей рахунки у банківських установах. Органами Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду України на вищевказані банківські рахунки нараховувалися відповідні страхові та пенсійні виплати, якими безпосередньо заволодівав фігурант”, – повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Правоохоронці встановили, що чоловік привласнив шахрайським шляхом 367 000 гривень.

Наразі фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 та ч. 4 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ч. 3 ст. 190 – шахрайство, та ч. 1 ст. 400-1 – представництво в суді без повноважень.

Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні у Києві поліцейські затримали адвокатку, яка підбурила свого клієнта до підкупу судді за організацію умовно-дострокового звільнення.