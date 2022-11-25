Двох військовослужбовців засудили за вбивство рибалки на Дніпрі

Двох військовослужбовців засудили до 14 та 11 років ув’язнення за вбивство рибалки.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

У травні обвинувачені відпочивали на річці Дніпро. Вони вирішили вкрасти автівку рибалки, який був неподалік, продати її, а за отримані кошти сплатити свої борги.

Зловмисники убили чоловіка, його тіло сховали.

Як повідомили в прокуратурі, один із обвинувачених частково визнав вину. Прокуратура довела винуватість обох військових у вчиненні інкримінованих злочинів.

Зловмисників засудили за вчинення умисного вбивства, розбійного нападу та незаконне заволодіння транспортним засобом (п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України). Обом призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 14 та 11 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині засудили до 13 років тюрми неповнолітню дівчину за особливо жорстоке вбивство однокласника.

Раніше повідомили про підозру виконавцям вбивства поліцейського на виїзді з Києва у 2019 році.