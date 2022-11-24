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​Кіберполіція заблокувала ресурс, який використовувся іноземцями для телефонного шахрайства, - МВС

Загальні збитки сягають понад 100 млн фунтів стерлінгів.

​Кіберполіція заблокувала ресурс, який використовувся іноземцями для телефонного шахрайства, - МВС
Фото: Національний банк України

Ресурс, що розміщувався на українському домені, пропонував платні послуги з підміни мобільних номерів. Використовуючи технологію спуфінгу, шахраї вдавали, нібито громадянам телефонують з банку і отримували доступ до їхніх карток.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Організував схему громадянин Великої Британії, який вже знаходиться під вартою. Чоловік створив власний сайт, де пропонувався "пакет послуг" для вчинення шахрайства із використанням соціальної інженерії", - йдеться у повідомленні.

Коштували такі послуги від 100 до 1300 фунтів стерлінгів, залежно від обраного "тарифу". Оплата здійснювалася у криптовалюті.

Від протиправної діяльності постраждали тисячі осіб, збитки сягають понад 100 млн фунтів стерлінгів.  

У міжнародній поліцейській операції брали участь представники Федерального Бюро розслідувань, Секретна служба США, Європол, Євроюст, правоохоронні органи Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Ірландії, Литви та Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кіберполіція доєдналася до міжнародного проєкту, що боротиметься з віртуальним шахрайством.

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