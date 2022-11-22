У Харківській області працює мобільний сервісний центр МВС

Завтра, 23 листопада, сервісний центр буде працювати у Балаклії, а 24 листопада - у Ізюмі.

На території Харківської області працює мобільний сервісний центр МВС, в якому можна отримати як послуги, так і консультацію.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Деокупована Харківська область не лишається без державних послуг. Мало чи не щодня наш мобільний сервісний центр МВС курсує областю аби надавати людям якісний сервіс”, - повідомили в МВС.

Сьогодні, 22 листопада, мобільний сервісний центр працював у с. Липці Харківського району.

За день було надано сім послуг з обміну посвідчення водія та здійснено дві реєстраційні операції. Працівники МВС також створили точку доступу до wi-fi супутникового інтернету Starlink. Крім того, кожен охочий міг підзарядити телефон і зв’язатися з рідними.

Завтра, 23 листопада, сервісний центр буде працювати у Балаклії, за адресою пл. Ростовцева, 1. А 24 листопада - у Ізюмі, на вул. Покровській, 34.

Нагадаємо, у ліцеї звільненого від окупантів Куп'янську вилучили понад п'ять тисяч російських підручників та атестати російського зразка.