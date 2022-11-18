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​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів

Атестати підписані так званою "главою військово-цивільної адміністрації" області.

​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

У ліцеї звільненого від окупантів Куп'янську вилучили понад п'ять тисяч російських підручників та атестати російського зразка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру областію

 Зазначається, що прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею.

"Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено й атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званою "главою військово-цивільної адміністрації Харківської області", - повідомляє пресслужба облпрокуратури.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч.3 ст.111-1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. російських підручників.

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