​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів

У ліцеї звільненого від окупантів Куп'янську вилучили понад п'ять тисяч російських підручників та атестати російського зразка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру областію

Зазначається, що прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею.

"Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено й атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званою "главою військово-цивільної адміністрації Харківської області", - повідомляє пресслужба облпрокуратури.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч.3 ст.111-1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. російських підручників.