Обміняти українське посвідчення водія тепер можна у Варшаві та Гданську

Третім польським містом, де це буде можливо, стане Краків.

Гданськ став другим містом у Польщі, де можна скористатися послугою обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні. З початку вересня це можна було зробити у Варшаві, третім польським містом стане Краків.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Посвідчення можна обміняти у Центрі надання державних послуг ДП “Документ”, що відкрився у Гданську за адресою Cienista, 30, торговий центр “Kaufland – Galeria Chełm”.

Послугу обміну посвідчення надають:

у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії — 2 роки);

у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Записатись на обмін можна онлайн – у електронній черзі та в порядку “живої” черги, одержавши талон безпосередньо у приміщенні ДП “Документ”.

Послугу обміну надають лише особисто, винятково за наявності фізичного документу, оскільки наявне свідоцтво водія слід передати адміністратору центру.

Необхідні документи для отримання послуги:

паспорт громадянина України;

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

адміністратор ДП “Документ” отримує від громадян заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд у сервісний центр МВС,

адміністратор розглядає заявку і підтверджує або ні,

у разі отримання згоди – успішного опрацювання заявки – працівник ДП “Документ” друкує посвідчення водія на бланку,

готову посвідку можна забрати у день звернення.

Алгоритм надання послуги має такі кроки:

Графік ДП “Документ” у Гданську: вт-пт: 10:00−17:00, сб: 10:00−15:30, нд, пн − вихідні.

У Варшаві від кінця серпня за адресою Єрусалимська алея, 179, ТРЦ “Blue City” також працює центр ДП “Документ”, де можна обміняти українське посвідчення водія. Станом на 16 листопада там уже відбулося 1144 обміни посвідчень водія.

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС можна обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка.