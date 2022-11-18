Унаслідок обстрілу окупантів загинув мешканець Херсона

На Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Під вогневим ураженням тримають Чорнобаївку, Антонівку і Херсон.
Унаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець.
Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.
“З РСЗВ ворог вдарив вдень по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих”, – зазначили в ОК.
Нагадаємо, російські ЗМІ розповсюджують фейк про те, що українські силовики страчують проросійських мешканців Херсона.