Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Запах совісті
Запах совісті
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу окупантів загинув мешканець Херсона

Ворог вдарив також по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

Унаслідок обстрілу окупантів загинув мешканець Херсона
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

На Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Під вогневим ураженням тримають Чорнобаївку, Антонівку і Херсон. 

Унаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. 

Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

“З РСЗВ ворог вдарив вдень по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, російські ЗМІ розповсюджують фейк про те, що українські силовики страчують проросійських мешканців Херсона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також