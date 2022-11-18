Унаслідок обстрілу окупантів загинув мешканець Херсона

Ворог вдарив також по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

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На Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Під вогневим ураженням тримають Чорнобаївку, Антонівку і Херсон.

Унаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець.

Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

“З РСЗВ ворог вдарив вдень по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, російські ЗМІ розповсюджують фейк про те, що українські силовики страчують проросійських мешканців Херсона.