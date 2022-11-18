Укрзалізниця почала продаж квитків на перший рейс до Севастополя

В рамках проєкту “Квитки до перемоги” вже продано 2,5 тис. квитків.

Українці продемонстрували надзвичайну цікавість до проєкту “Квитки до перемоги”, тому Укрзалізниця відкрила продаж квитків у шосте місто, куди можна буде поїхати після його звільнення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу”, - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що в рамках проєкту “Квитки до перемоги” вже продано 2,5 тис. квитків.

Рейси буде здійснювати легендарний “Потяг до перемоги”, розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Підкреслюється, що всі квитки благодійні - кошти від їх продажу будуть переказані через платформу United24 на закупівлю last-mile транспорту. Це авто, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Нагадаємо, 15 листопада до Миколаєва прибув перший з 24 лютого пасажирський потяг зі столиці - його пасажирами стали журналісти та волонтери.